Le proteste studentesche infiammano anche l'Albania

La protesta degli studenti infiamma l’Albania. Per il quarto giorno consecutivo i manifestanti sono scesi in piazza nel centro di Tirana. Scontri con le forze di polizia che hanno impiegato idranti e lacrimogeni. I manifestanti hanno lanciato pietre contro gli agenti davanti al ministero dell'Istruzione e hanno dato alle fiamme il portone del ministero delle Finanze. Dall’inizio delle proteste 152 persone sono state arrestate in tutto il paese (127 solo a Tirana), mentre altre 244 sotto processo per violenza contro le forze di polizia. In totale sono 120 gli agenti feriti. Gli studenti, che chiedono al governo aiuti economici per l’istruzione, protestano perché le strutture delle università sono vecchie e inadeguate, perché i costi dell’istruzione sono troppo alti e per la mancanza di opportunità di lavoro dopo la laurea.