Le parole di Pier Silvio Berlusconi per i Pooh

Pier Silvio Berlusconi: "Avete speso delle parole per il nostro Fondatore, mio papà, che mi hanno regalato uno dei momenti di maggior gioia da quando lui è scomparso"

12 Giu 2026 - 16:10
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