Le migliori spiagge del mondo nel 2026: due italiane nelle prime 50
Una giuria di esperti ha stilato per il 2026 la classifica delle ""Fifty best beaches", 50 spiagge meravigliose in ogni angolo del pianeta, e"tra queste"ci sono anche due sardedi Marta Alessandra Vittadini
Al diciottesimo posto di Cala dei Gabbiani e al quarantottesimo quella de La Pelosa, sono queste le due spiagge italiane che una giuria di esperti ha inserito nella classifica delle The World 50 Best Beaches per il 2026. Dunque, è la Sardegna a rappresentare il nostro paese in questo elenco, stilato in base a criteri che includono l’unicità del paesaggio, la possibilità di avvistare fauna selvatica, ma anche il livello di affollamento. Acque cristalline e ambienti incontaminati, che mantengono così la loro naturale bellezza. La possibilità di "sentire" il mare, il rifrangersi delle onde non turbato dalla presenza di turisti e da strutture costruite dell'uomo, costituisce un valore aggiunto.