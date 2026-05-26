Le migliori spiagge del mondo nel 2026: due italiane nelle prime 50

Al diciottesimo posto di Cala dei Gabbiani e al quarantottesimo quella de La Pelosa, sono queste le due spiagge italiane che una giuria di esperti ha inserito nella classifica delle The World 50 Best Beaches per il 2026. Dunque, è la Sardegna a rappresentare il nostro paese in questo elenco, stilato in base a criteri che includono l’unicità del paesaggio, la possibilità di avvistare fauna selvatica, ma anche il livello di affollamento. Acque cristalline e ambienti incontaminati, che mantengono così la loro naturale bellezza. La possibilità di "sentire" il mare, il rifrangersi delle onde non turbato dalla presenza di turisti e da strutture costruite dell'uomo, costituisce un valore aggiunto.