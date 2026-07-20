Le lacrime dei tifosi argentini a Buenos Aires dopo la sconfitta ai Mondiali
La speranza dei tifosi dell'Albiceleste è durata fino al 106esimo minuto quando, grazie alla rete di Ferran Torres, le Furie Rosse si sono portate a casa un punto
L'Argentina non riesce a portarsi a casa il quarto titolo mondiale e, nella serata del 19 luglio, perde 1-0 contro la Spagna facendo vincere alle Furie Rosse il secondo Mondiale di calcio. I tifosi argentini, che fino al 106esimo minuto hanno sperato in un gol dell'Albiceleste, scoppiano a piangere per le strade della capitale, Buenos Aires, e si lasciano prendere dallo sconforto.