Le cascate di sangue in Antartide non sono più un mistero, ma alimentano le preoccupazioni degli scienziati

Per quasi un secolo le cascate di sangue in Antartide sono rimaste un enigma per gli scienziati. Ora si è scoperto che l'intenso colore rosso dell'acqua che fuoriesce dai ghiacci è causato da una comunità di micro organismi marini preistorici intrappolati da milioni di anni. Ma per via del disgelo causato dai cambiamenti climatici questi organismi potrebbero tornare alla luce. E la preoccupazione della comunità scientifica è che tra essi vi siano anche agenti patogeni antichissimi per i quali l'umanità potrebbe non avere difese immumanitarie. Come il Pandoravirus Yedoma, riemerso in questi gironi dallo scioglimento del permafrost in Siberia.