Le alluvioni colpiscono la Thailandia: per le strade di Bangkok si gira con canoe di fortuna

Sono quasi 4.900 le persone evacuate a Bangkok, in Thailandia, a causa delle alluvioni provocate dalle forti piogge degli ultimi giorni. Secondo la Bangkok Metropolitan Administration, circa 52.000 famiglie sono state colpite dalle inondazioni che hanno spinto le autorità a dichiarare lo stato di calamità nella capitale thailandese. In alcune zone della città sono caduti oltre 330 millimetri di pioggia, secondo l'agenzia meteorologica. Molti residenti hanno iniziato a rientrare nelle proprie abitazioni per cercare di asciugare case e beni danneggiati dall'acqua. La Thailandia è abituata alle piogge durante la stagione monsonica, con settembre che tradizionalmente rappresenta uno dei mesi più piovosi dell'anno.