Lavrov attacca l'Europa all'Onu, poi la stretta di mano con il ministro tedesco Wadephul

Sergei Lavrov attacca l'Europa dal palco dell'Assemblea generale dell'Onu, accusandola di ostacolare i negoziati sull'Ucraina, e rivolge parole durissime alla Germania. Poco dopo, però, incontra il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul: un colloquio di circa venti minuti, il primo a questo livello dall'inizio dell'invasione russa del 2022. Berlino chiede a Mosca di fermare quella che definisce una pericolosa escalation contro Germania, Europa e Nato; Lavrov replica di non aver sentito "nulla di nuovo".