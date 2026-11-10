Ultima tranche di aiuti all'Ucraina, ecco perché Giorgetti non ha ancora firmato

Tutto è pronto, salvo colpi di scena. È in arrivo il 13esimo pacchetto di aiuti militari all'ucraina. Oggi - 10 novembre - il ministro della Difesa, Guido Crosetto, riferisce al Copasir, il comitato parlamentare sui servizi segreti. Ma il responsabile dell'economia, il leghista Giorgetti, non ha ancora firmato il provvedimento. Una sorta di giallo, alimentato dai tentativi di stop del carroccio, con Salvini che da tempo ribadisce di essere contrario. Ma filtra la notizia di una telefonata tra la premier meloni e Giorgetti: non avrebbe firmato per una questione tecnica, ma la Lega rilancia con il no di Borghi, membro del Copasir.