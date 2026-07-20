Si occupa dell'ospitalità

Regno Unito, il gatto Larry attende il nuovo premier Burnham

Larry ha 19 anni, è l'acchiappa-topi ufficiale di Downing Street dal 2011 ed è stato ritratto"dai media davanti al portoncino al numero 10

20 Lug 2026 - 15:41
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