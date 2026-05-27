Ne mancano ancora due

Laos, trovati vivi cinque dispersi in una grotta allagata

Sono stati localizzati da speleosub specializzati che si sono fatti strada attraverso stretti tunnel fangosi

27 Mag 2026 - 16:35
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Erano intrappolati da una settimana in una grotta allagata nella provincia di Xaisomboun, nel Laos. Cinque dei sette abitanti di un villaggio sono stati ritrovati vivi. Lo hanno annunciato i soccorritori. I cinque sono stati localizzati da speleosub specializzati che si sono fatti strada attraverso stretti tunnel fangosi e per ora rimangono bloccati nella caverna sotterranea, mentre i soccorritori continuano le ricerche delle due persone ancora disperse. Secono la Cnn, oltre 100 persone hanno partecipato alla rischiosa operazione, tra cui 15 subacquei esperti e specialisti che avevano già contribuito al drammatico salvataggio di una giovane squadra di calcio in una grotta in Thailandia nel 2018.