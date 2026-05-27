Laos, trovati vivi cinque dispersi in una grotta allagata

Erano intrappolati da una settimana in una grotta allagata nella provincia di Xaisomboun, nel Laos. Cinque dei sette abitanti di un villaggio sono stati ritrovati vivi. Lo hanno annunciato i soccorritori. I cinque sono stati localizzati da speleosub specializzati che si sono fatti strada attraverso stretti tunnel fangosi e per ora rimangono bloccati nella caverna sotterranea, mentre i soccorritori continuano le ricerche delle due persone ancora disperse. Secono la Cnn, oltre 100 persone hanno partecipato alla rischiosa operazione, tra cui 15 subacquei esperti e specialisti che avevano già contribuito al drammatico salvataggio di una giovane squadra di calcio in una grotta in Thailandia nel 2018.