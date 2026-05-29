Laos, i soccorritori consegnano cibo e coperte ai minatori intrappolati nella grotta

I soccorritori consegnano cibo e coperte ai minatori laotiani intrappolati nella grotta, strisciando attraverso uno stretto tunnel. "Prendi un po' di cibo. Dove sono gli altri? Sono lassù?", chiede un soccorritore. E il minatore risponde: "Vogliamo uscire adesso. Non ce la facciamo più, stiamo morendo di fame. Non stiamo molto bene, ci sentiamo deboli". "Queste sono coperte, una per ciascuno di voi. Puoi dire a tutti di scendere?", dice ancora il soccorritore. "Stiamo quasi finendo la luce, ne abbiamo bisogno di più. Si sta esaurendo", spiega il minatore. "La batteria si sta scaricando? La prossima volta vi porterò delle torce".