Laos, salvati dopo dieci giorni nella grotta allagata: l'arrivo dei sub

Si è conclusa con successo nel Laos l'evacuazione dei cinque abitanti di un villaggio rimasti bloccati per dieci giorni in una grotta allagata nella provincia di Xaisomboun. I soccorritori avevano tratto in salvo il primo superstite il giorno precedente. Gli uomini erano entrati nella cavità alla ricerca di minerali quando un'improvvisa alluvione ha sommerso i passaggi di uscita. Le operazioni di recupero, complesse per la presenza di cunicoli stretti, hanno coinvolto squadre provenienti da diversi Paesi asiatici ed esperti internazionali. Il video è stato pubblicato dal sommozzatore Benz Norrased Palasing.