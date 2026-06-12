L'intimo segreto di Lady Diana: spunta la corrispondenza inedita con Terence Stamp

Ironia, amarezza, battute e confessioni. Parole e pensieri di Lady Diana: lettere, bigliettini e cartoline che svelano il lato più intimo e nascosto della principessa del popolo. Uno scorcio inedito di una delle donne più chiacchierate, fotografate e amate del mondo, emerso in quella corrispondenza di straordinario interesse tra Diana e Terence Stamp.