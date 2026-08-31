Lady Diana, a quasi trent'anni dalla morte arriva il memoir del fratello

Una verità rimasta nascosta per quasi tre decenni e che ora potrebbe riaprire una storia mai davvero dimenticata. È quella che Charles Spencer, fratello di Lady Diana, promette di raccontare nel suo primo memoir dedicato alla sorella, in uscita il 22 settembre. Era il 31 agosto quando la morte della "principessa triste", dopo lo schianto nel tunnel dell’Alma a Parigi, sconvolgeva il mondo. Da allora è stato raccontato praticamente di tutto: la favola del matrimonio con Carlo, il rapporto con la famiglia reale, la separazione e gli ultimi mesi di vita. Ora arriva però una prospettiva diversa. Quella di chi con lei è cresciuto.