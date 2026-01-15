Ladro ucciso, la famiglia si stringe attorno a Jonathan Rivolta

La famiglia in queste ore fa quadrato e cerca di proteggere Jonathan Rivolta, proprietario della villetta in cui, svegliatosi dal sonno, ha sorpreso due ladri in cucina.I malviventi si sono avventati contro di lui: botte, pugni, spintoni. Jonathan ha reagito: con un coltello ha colpito uno di loro, mettendoli in fuga. Adamo Massa, origini sinti, 37 anni, ferito al petto, è stato abbandonato dai suoi complici davanti al pronto soccorso di Magenta. È morto pochi minuti dopo. Sul caso è stato aperto un fascicolo, al momento per tentata rapina. Jonathan Rivolta per ora non è indagato.