La voce di Tolstoj riprodotta grazie all'IA

Riconoscete la voce? Difficile, visto che il suo proprietario è morto da quasi 130 anni. Quelle che sentite sono parole di Leone Tolstoj, il più grande scrittore della storia della letteratura russa - perfettamente ricostruite grazie all'Intelligenza artificiale. Una iniziativa eccezionale, merito della collaborazione tra la fondazione che cura l'eredità culturale del creatore di "Guerra e pace" e il colosso tecnologico russo Yandex. La ricostruzione è partita da una registrazione effettuata dallo stesso Tolstoj utilizzando un fonografo che gli venne regalato da Thomas Edison.