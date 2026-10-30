L'AUTORE DI "GUERRA E PACE"

La voce di Tolstoj riprodotta grazie all'IA

Una iniziativa eccezionale, merito del colosso tecnologico russo Yandex

di Giangiacomo Mazzucchelli
30 Ott 2026 - 18:57
01:29 
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Riconoscete la voce? Difficile, visto che il suo proprietario è morto da quasi 130 anni. Quelle che sentite sono parole di Leone Tolstoj, il più grande scrittore della storia della letteratura russa - perfettamente ricostruite grazie all'Intelligenza artificiale. Una iniziativa eccezionale, merito della collaborazione tra la fondazione che cura l'eredità culturale del creatore di "Guerra e pace" e il colosso tecnologico russo Yandex. La ricostruzione è partita da una registrazione effettuata dallo stesso Tolstoj utilizzando un fonografo che gli venne regalato da Thomas Edison.

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