Abbronzatura da brividi

La tintarella tra gli squali fa "sbiancare" dalla paura

Alle Maldive diversi coraggiosi decidono di prendere il sole circondati da squali nutrice e razze. Contenti loro...

15 Set 2026 - 12:17
00:16 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
squali
maldive
abbronzatura