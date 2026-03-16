La storia di Ryan, a 13 anni ricicla oltre un milione di lattine e dona il ricavato in beneficenza
Ha trasformato una buona abitudine quotidiana in una sfida, una di quelle dove alla fine vincono tuttidi Marta Alessandra Vittadini
Ryan Hulance, adolescente delle Midlands britanniche, ha raccolto oltre un milione e mezzo di lattine, arrivando a riciclare circa otto tonnellate di alluminio. Il risultato è stato un assegno di 20 mila euro che ha donato in beneficenza per sostenere persone e famiglie in difficoltà. La raccolta di Ryan è iniziata nel 2023: dapprima solo in famiglia, poi contattando vicini e conoscenti e avete in programma barbecue, compleanni, feste e pensate di bere molto, non buttate le lattine e datemele, diceva sui social