La storia di Ryan, a 13 anni ricicla oltre un milione di lattine e dona il ricavato in beneficenza

Ryan Hulance, adolescente delle Midlands britanniche, ha raccolto oltre un milione e mezzo di lattine, arrivando a riciclare circa otto tonnellate di alluminio. Il risultato è stato un assegno di 20 mila euro che ha donato in beneficenza per sostenere persone e famiglie in difficoltà. La raccolta di Ryan è iniziata nel 2023: dapprima solo in famiglia, poi contattando vicini e conoscenti e avete in programma barbecue, compleanni, feste e pensate di bere molto, non buttate le lattine e datemele, diceva sui social