Fenomeno ottico in Brasile

La spettacolare cascata che nasce dal cielo

Una striscia di pioggia sembra scendere verticalmente verso l'ingresso della Casa de Pedra, a Iporanga, nello Stato brasiliano di San Paolo

22 Ott 2026 - 15:25
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