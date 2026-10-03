AL CONFINE TRA SVIZZERA E FRANCIA

La siccità cancella il lago di Les Brenets: gli abitanti della zona disegnano una richiesta d'aiuto

Il fondale senz'acqua appare ora ricoperto da un folto manto erboso

03 Ott 2026 - 20:15
00:59 
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