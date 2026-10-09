La regina di Thailandia pilota per la prima volta un jet militare

Il re Maha Vajiralongkorn di Thailandia, visitando la base aerea Wing 7 nella provincia di Surat Thani, ha assistito al primo volo di addestramento della regina Suthida a bordo di un caccia JAS 39C Gripen. Al termine del volo, la Regina ha ricevuto in dono fiori e parole di incoraggiamento dal consorte, che le ha anche conferito la medaglia d'oro "Gripen Order", riconoscimento assegnato ai piloti del velivolo JAS 39 Gripen. Suthida è nota per le sue competenze nel pilotare aerei e jet, avendo accumulato oltre mille ore di volo su vari velivoli, tra cui Boeing 737 e caccia.