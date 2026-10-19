La protesta degli autotrasportatori continua e arriva fino ai caselli dell'autostrada

Proseguono da ormai una settimana le proteste degli autotrasportatori in tutto il Sud Italia. Porti e autostrade sono bloccati dai tir dei lavoratori del settore che manifestano contro il caro vita e gli aumenti del carburante. Sulla A1 Milano-Napoli nella notte è stato temporaneamente chiuso il nodo con la A30 Caserta-Salerno per chi proviene da Napoli: il blocco ha causato km di code. Situazione simile in provincia di Catanzaro, in Calabria, dove soltanto all'alba sono stati riaperti l'ingresso e l'uscita dallo svincolo dell'Autostrada A2 a Falerna. In Sicilia presidi in tutti i porti della regione organizzati dal Comitato trasportatori siciliani. La protesta, che ha coinvolto anche il porto di Napoli, è pacifica e gli autotrasportatori hanno anche spiegato agli automobilisti le ragioni della mobilitazione.