La principessa Kate festeggia il giorno di San Patrizio con le guardie irlandesi

Durante la visita, la principessa del Galles ha offerto rametti di trifoglio, il famoso simbolo del Paese, agli ufficiali: destinatario dell'omaggio (e di qualche coccola) anche Seamus, il levriero mascotte del reggimento degli Irish Wolfhound. Dopo la tradizionale parata, la principessa Kate ha incontrato i membri dei reggimenti e le loro famiglie e ha posato per una foto di gruppo con le guardie.