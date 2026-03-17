La principessa Kate festeggia il giorno di San Patrizio con le guardie irlandesi
Rigorosamente vestita di verde, Kate Middleton ha donato rametti di trifoglio agli Ufficiali e alla mascotte del reggimento
Kate ha incantato il Regno Unito con un bellissimo abito verde bosco in pieno tema San Patrizio, indossato proprio in occasione della visita alle guardie irlandesi presso la caserma Mons di Aldershot, nell'Hampshire, per assistere alla parata dedicata alla festa del Santo patrono d'Irlanda, celebrato il 17 marzo.
Durante la visita, la principessa del Galles ha offerto rametti di trifoglio, il famoso simbolo del Paese, agli ufficiali: destinatario dell'omaggio (e di qualche coccola) anche Seamus, il levriero mascotte del reggimento degli Irish Wolfhound. Dopo la tradizionale parata, la principessa Kate ha incontrato i membri dei reggimenti e le loro famiglie e ha posato per una foto di gruppo con le guardie.