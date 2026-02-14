DOPO LE PAROLE DI MERZ
La premier Meloni spegne le critiche agli Usa
"I rapporti con Washington non sono in discussione", rimarca la presidente del Consigliodi Ida Molaro
14 Feb 2026 - 18:49
01:33
