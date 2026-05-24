IL NUOVO APPELLO

La preghiera del Papa: una Pentecoste di pace

Messa in San Pietro per Leone XIV, con la mente alle guerre che dilaniano il mondo

di Fabio Marchese Ragona
24 Mag 2026 - 13:00
01:16 
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