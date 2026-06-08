IDENTITA' MILANO 2026

La pizza romana rigorosamente stesa al mattarello

Luca Pezzetta, pizzaiolo di "Futura Pizzeria Romana" di Milano e di "Pizzeria Clementina" di Roma, ospite di Tgcom24 a Identità Milano 2026

08 Giu 2026 - 13:23
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