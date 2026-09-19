La nuova vita della Garibaldi, diventa prima portaerei Indonesia
L'ex nave della Marina italiana verrà usata dal Paese"che sta cercando di modernizzare le sue risorse militaridi Leonardo Mochi
In Indonesia un'orchestra dà il benvenuto all'ex portaerei italiana Giuseppe Garibaldi, appena sbarcata a Giacarta. Dopo 41 anni di servizio trascorsi negli scenari più delicati, dall'Afghanistan al Kosovo, passando per Somalia e Libia, Roma cede al Paese del Sud-Est asiatico l'ex ammiraglia della Marina già dismessa nel 2024.