Guerra Russia-Ucraina

La nuova strategia di Mosca: nel mirino finiscono i data center ucraini

L'obiettivo del Cremlino è ridurre l'apporto digitale alla popolazione dell'Ucraina

di Isabella Josca
26 Set 2026 - 19:13
01:34 
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