La nuova quotidianità di Mario Roggero nel carcere di Bollate

Le letture che aiutano a passare il tempo. E poi la passione per i numeri, gli stessi con cui Mario Roggero ha fatto i conti per una vita nella sua gioielleria e con cui presto tornerà a lavorare nel carcere di Bollate, dove avrà la possibilità di lavorare come contabile. In attesa del sedici settembre - il giorno dell'udienza sul possibile differimento della pena - trascorre le ore in biblioteca e scambia le prime parole con gli altri detenuti, tra cui Massimo Bossetti, il muratore che sta scontando l'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio.