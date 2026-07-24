La nuova quotidianità di Mario Roggero nel carcere di Bollate
Il gioielliere"trascorre le ore in biblioteca e scambia le prime parole con gli altri detenuti. Presto lavorerà come contabiledi Alessio Campana
Le letture che aiutano a passare il tempo. E poi la passione per i numeri, gli stessi con cui Mario Roggero ha fatto i conti per una vita nella sua gioielleria e con cui presto tornerà a lavorare nel carcere di Bollate, dove avrà la possibilità di lavorare come contabile. In attesa del sedici settembre - il giorno dell'udienza sul possibile differimento della pena - trascorre le ore in biblioteca e scambia le prime parole con gli altri detenuti, tra cui Massimo Bossetti, il muratore che sta scontando l'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio.
Roggero li sta conoscendo tutti nella sua sezione, la stessa in cui è rinchiuso anche Fabio Savi, uno dei criminali della Uno Bianca. Il compagno di cella del gioielliere è un uomo accusato di spaccio internazionale di droga.