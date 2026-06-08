IDENTITA' MILANO 2026

La nostra identità plasmata dalla natura che ci circonda

Antonia Klugmann, chef del ristorante "L'Argine a Vencò" di Dolegna del Collio, Gorizia, ospite di Tgcom24 a Identità Milano 2026

08 Giu 2026 - 19:30
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