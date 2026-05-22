GUERRA INFINITA

La Nato spinge per un sostegno "più equo" all'Ucraina

Ad oggi, il peso maggiore del supporto materiale ricade solo su 6-7 Paesi alleati di Kiev

di Roberto Lamura
22 Mag 2026 - 12:44
01:34 
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