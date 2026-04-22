La Nasa ha scoperto tracce organiche su Marte

Il Rover Curiosity della NASA ha scoperto sulla superficie di Marte tracce di antiche molecole organiche, tra cui sostanze chimiche considerate necessarie per l’origine della vita, perlomeno sulla Terra: alcune di queste non erano mai state osservate prima sul Pianeta rosso. Le analisi del rover robotico non possono stabilire con certezza se si tratti di indicatori di vita antica oppure se siano state trasportate lì da un meteorite o ancora siano frutto di un processo geologico.