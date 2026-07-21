La moglie di Roggero a Tgcom24: "Il far west è fuori, non quello che è successo qua"

"È assurdo che una persona di 72 anni che ha sempre lavorato, siamo qui dal 1980, debba subire una cosa del genere. Non è una cosa normale. Mi sembra di vivere in un brutto, bruttissimo sogno", continua la signora Roggero. La figlia avrebbe voluto rinviare l'apertura della gioielleria. Lei ha voluto farlo il prima possibile. "Per noi inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa. Abbiamo vissuto cose molto brutte. Bisogna vivere queste cose per capire. Non lo auguro a nessuno".