La Mecca, un milione e mezzo di fedeli musulmani girano attorno alla Kaaba

Di solito il primo giorno, che quest'anno cade appunto di lunedì, molti pellegrini a La Mecca si radunano in un vasto accampamento di tende nel deserto vicino, a Mina. Prima di questo, da quando sono arrivati a La Mecca nei giorni scorsi i pellegrini stanno compiendo il giro rituale intorno alla Kaaba, la struttura a forma di cubo nella Grande Moschea, con un caldo torrido. Martedì poi, in quello che è considerato il culmine del pellegrinaggio, i fedeli si troveranno sulla pianura di Arafat, dove loderanno Dio, chiederanno perdono e rivolgeranno suppliche. Molti portano con sé richieste di preghiera da parte dei propri cari e alzano le mani in segno di adorazione. Il pellegrinaggio è obbligatorio una volta nella vita per ogni musulmano che se lo possa permettere e sia fisicamente in grado di farlo.