Speciale Guerra in Iran
LE IMMAGINI DEL CENTCOM

La Marina Usa lancia missili Tomahawk contro l'Iran

Nuovi attacchi americani contro obiettivi militari di Teheran

11 Giu 2026 - 06:40
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