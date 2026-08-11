La "marcia" di 11 giorni del tifone Dolphin verso la Cina

Le autorità cinesi hanno evacuato oltre un milione di persone dalle loro case nella Cina orientale, inclusa Shanghai, a seguito dell'arrivo del tifone Dolphin. Secondo le autorità meteorologiche, il ciclone ha raggiunto velocità massime del vento di 150 km/h (94 mph) quando si è abbattuto per la prima volta su Yuhuan, nella provincia di Zhejiang, prima di toccare terra una seconda volta nella città di Wenzhou circa un'ora dopo. Il tifone ha bloccato i trasporti in tutta la regione: solo a Shanghai sono stati cancellati 1.400 voli. Le autorità cinesi avevano inizialmente emesso l'allerta rossa, il livello più alto, per Dolphin, ma l'hanno poi declassata a tempesta tropicale.