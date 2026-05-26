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La marcia dei clown a Lima

Centinaia di artisti hanno invaso le strade della capitale peruviana per il Día del Payaso: tra risate e costumi sgargianti, una parata che unisce la gioia del circo alla richiesta di tutele legali

26 Mag 2026 - 08:24
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