Si concluderà a dicembre

La manovra di bilancio 2027 ha iniziato il suo iter parlamentare

Critiche dalle opposizioni: per Giuseppe conte ed elly schlein sarebbe da riscrivere per intero

di Enrico Laurelli
15 Nov 2026 - 12:54
01:35 
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