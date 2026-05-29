L'INAUGURAZIONE

La Luiss Business School apre a Milano

Nuovo hub del prestigioso istituto di formazione professionale, presenti al taglio del nastro il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il Sindaco Giuseppe Sala

29 Mag 2026 - 13:19
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