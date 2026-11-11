Il Premio “Lombardia è ricerca” 2026 La Lombardia premia la medicina predittiva basata sull'IA. Fermi: "È la nuova frontiera"

"La medicina predittiva legata all'IA, che è la nuova frontiera, continuerà a svilupparsi in Lombardia". Così l'assessore all'Università, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia Alessandro Fermi, commentando il significato del Premio internazionale 'Lombardia è Ricerca' 2026, assegnato al bioinformatico inglese Ewan Birney, che ha sviluppato dei modelli predittivi delle patologie umane che analizzano grandi flussi di dati biologici e clinici grazie ad algoritmi di Intelligenza artifici...