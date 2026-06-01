La lava ribolle all'interno del vulcano Kilauea alle Hawaii

Un comunicato del Servizio Meteorologico Nazionale di Honolulu, diffuso domenica, annunciava un'eruzione episodica con fontane di lava all'interno della caldera sommitale del Kilauea, prevista per lunedì. Il comunicato precisava che gli episodi di fontane di lava in genere durano meno di 12 ore, ma la cenere può rimanere sospesa nell'aria più a lungo a seconda del vento e delle condizioni meteorologiche. Il Kilauea, situato sulla Big Island delle Hawaii, è soggetto a eruzioni intermittenti dalla fine del 2024.