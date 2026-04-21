La Guinea Equatoriale accoglie Papa Leone XIV. Si tratta dell'ultima tappa del viaggio apostolico in Africa del Pontefice americano. Parlando alle autorità del paese Prevost ha invocato il rispetto del diritto internazionale, riguardo ai vari conflitti in corso. "In un mondo ferito dalla prepotenza - ha detto Leone - i popoli hanno fame e sete di giustizia. Bisogna stimare chi crede nella pace e osare politiche controcorrente con al centro il bene comune". Nel suo discorso il Pontefice, ha ricordato anche Papa Francesco, a un anno dalla morte.