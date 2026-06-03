La guerra tra Usa e Iran continua, nonostante la tregua: raid incrociati durante la notte

È stata la più intensa notte di combattimenti tra Washington e Teheran dall'inizio del cessate il fuoco. Una tregua minacciata dalla frustrazione di entrambe le parti, che se pochi giorni fa sembravano vicinissime al raggiungimento di un accordo, ora appaiono di nuovo lontane. Le ostilità della notte tra martedì e mercoledì sono cominciate quando l'esercito statunitense ha lanciato un missile Hellfire su una petroliera battente bandiera del Botswana che si stava dirigendo verso il porto iraniano dell'isola di Kharg, tentando di eludere il blocco navale americano. Un'azione a cui Teheran ha risposto colpendo una nave battente bandiera liberiana, che stava cercando di attraversare lo Stretto di Hormuz aggirando le restrizioni iraniane. Poi un'ulteriore escalation.