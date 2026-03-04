La guerra sembra un videogame

Sembra tutto un videogame e invece purtroppo non lo è. Dopo il conflitto in Ucraina che, negli ultimi quattro anni, ci ha abituati all'immagine di una guerra di trincea, quella scoppiata negli ultimi giorni in Iran e nei Paesi del Medio Oriente si sviluppa soprattutto in volo con droni, caccia e missili a lungo raggio. Le immagini ci restituiscono un conflitto che sembra lo scenario di uno dei tanti videogame di guerra in circolazione. Le riprese dall'alto e le telecamere montate sugli aerei trasformano le operazioni militari in una sequenza virtuale, quasi a voler scollegare "lo spettatore" dalla realtà del conflitto.