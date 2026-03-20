La guerra in Medio Oriente innalza l'allerta terrorismo
Il pericolo è rappresentato da possibili atti terroristici commessi all'interno dei confini nazionalidi Simone Cerrano
La guerra in Medio Oriente innalza l’allerta terrorismo, anche nei Paesi non direttamente coinvolti nel conflitto, come l’Italia. Per il ministro della Difesa Crosetto, nessun attacco diretto dall'Iran o da Hezbollah al nostro Paese: il pericolo è piuttosto rappresentato da possibili atti terroristici commessi all’interno dei confini nazionali. Da Teheran sono partite nuove minacce: "Le mete turistiche del mondo non sono più sicure", ha detto il portavoce delle forze armate. Secondo l'intelligence, nel mondo ci sono centinaia di cellule fondamentaliste di origine iraniana.