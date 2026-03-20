La guerra in Medio Oriente innalza l’allerta terrorismo, anche nei Paesi non direttamente coinvolti nel conflitto, come l’Italia. Per il ministro della Difesa Crosetto, nessun attacco diretto dall'Iran o da Hezbollah al nostro Paese: il pericolo è piuttosto rappresentato da possibili atti terroristici commessi all’interno dei confini nazionali. Da Teheran sono partite nuove minacce: "Le mete turistiche del mondo non sono più sicure", ha detto il portavoce delle forze armate. Secondo l'intelligence, nel mondo ci sono centinaia di cellule fondamentaliste di origine iraniana.