Entra così l'emittente tv Russia Today nel liceo scientifico romano Plinio Seniore per filmare l'occupazione studentesca in corso. Sono i giorni di massima tensione delle proteste giovanili che hanno attraversato l’Italia e non solo. Manifestazioni e rabbia nelle strade raccontati anche in un reportage firmato dal canale russo Rt: strumento della propaganda e della disinformazione del Cremlino, per questo sanzionata e bandita dall'Unione europea. È l'anteprima del documentario che dovrebbe essere proiettato nelle scuole occupate e pubblicato sui canali social di Rt, che avrebbe avuto accesso a diversi istituti, compreso il campus Einaudi di Torino. Telecamera e giornalista per dar voce agli studenti protagonisti delle proteste contro le politiche del riarmo.