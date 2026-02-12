La guardia costiera degli Stati Uniti schiera nave rompighiaccio nel porto di New York

Le conseguenze delle forti nevicate che si sono abbattute su New York nelle scorse settimane continuano a farsi sentire. Lastre di ghiaccio hanno ricoperto ampie sezioni del fiume Hudson, costringendo alcune imbarcazioni a sospendere le proprie attività. Per risolvere la situazione, la guardia costiera statunitense ha schierato il Coast Guard Cutter Hawser, lungo 20 metri.