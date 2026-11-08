Speciale Guerra Ucraina
Guerra Russia-Ucraina

La Germania non può consegnare nuovi sistemi Patriot a Kiev

Fondamentali per intercettare i missili e i droni russi che colpiscono gli edifici civili e le infrastrutture critiche del Paese

di Francesca Canto
08 Nov 2026 - 13:09
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