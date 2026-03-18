La flotilla in viaggio verso...Cuba

La cornice è quella dello European Convoy for Cuba, la campagna "Let Cuba Breathe" con partecipanti e associazioni da 19 paesi, fra cui anche Fiom e Cgil. Obiettivo: consegnare aiuti umanitari e 5 tonnellate di medicinali, unendosi poi al convoglio internazionale Nuestra América Convoy to Cuba -ispirato alla Flotilla – per contrastare gli effetti dell’embargo americano. Ma se Lucano la fa pratica…