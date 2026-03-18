La spedizione di Ilaria Salis

La flotilla in viaggio verso...Cuba

Vamos, dice l'europarlamentare sull'aereo, dopo il gesto plastico del pugno alzato, sfoderato con nonchalance nell'aula di Strasburgo

di Francesca Romanelli
18 Mar 2026 - 19:39
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La cornice è quella dello European Convoy for Cuba, la campagna "Let Cuba Breathe" con partecipanti e associazioni da 19 paesi, fra cui anche Fiom e Cgil. Obiettivo: consegnare aiuti umanitari e 5 tonnellate di medicinali, unendosi poi al convoglio internazionale Nuestra América Convoy to Cuba -ispirato alla Flotilla – per contrastare gli effetti dell’embargo americano. Ma se Lucano la fa pratica… 

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