La Finlandia svela i suoi enormi rifugi antiaerei
"Abbiamo già una scuola sotterranea; è in costruzione e ne progettiamo altre, ma non abbiamo un complesso sportivo", spiegano gli amministratori della città militare
La Finlandia apre le porte dei suoi bunker al club dei sindaci ucraini in visita a Helsinki. "Credo che sarebbe una buona idea costruire una scuola sportiva sotterranea, in modo che i bambini possano allenarsi non solo durante l’orario scolastico, dato che attualmente abbiamo un liceo secondario dove i bambini si allenano in un rifugio", spiega l'allenatore di Boxe. "Quindi, vorrei che ci fosse un rifugio sotterraneo anche per le attività sportive, dove sarebbe possibile non solo aspettare che passi l’allarme aereo, ma svolgere una sessione di allenamento completa mentre aspettiamo.”